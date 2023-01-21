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Тяжелобольная звезда «Улиц разбитых фонарей» Мельникова призналась, что не хочет умирать

Общество
Тяжелобольная звезда «Улиц разбитых фонарей» Мельникова призналась, что не хочет умирать

Актриса театра, кино и телевидения Анастасия Мельникова уже не первый год борется с тяжелым заболеванием, негативно сказавшимся на ее жизни. Знаменитость четко дала понять, что не намерена опускать руки.

Как отметила звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» в программе Пятого канала «Светская хроника», она не намерена устраивать из ситуации, в которой оказалась, трагедию.

«Завернуться в белую простынку и ползти к кладбищу? Не дождетесь», — заявила она.

Врачи выписали знаменитости гормональные препараты, из-за которых сильно изменился ее внешний облик. Мельникова резко поправилась, после чего сбросила вес. Однако спустя некоторое время вновь набрала.
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