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В Самаре водитель Volvo протаранил здание детского театра «СамАрт»

Происшествия
В Самаре водитель Volvo протаранил здание детского театра «СамАрт»

Житель Самары на своем автомобиле врезался в здание театра «СамАрт». Об этом в субботу сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, мужчина за рулем Volvo потерял управление иномаркой и совершил наезд на фасад дома №109 по улице Льва Толстого.

«С места ДТП машиной СМП водитель с травмой головы и руки госпитализирован», — говорится в сообщении ГИБДД.

Известно, что в этом здании находится театр юного зрителя «СамАрт». В настоящий момент на месте ДТП продолжают работать сотрудники оперативных служб. Причины случившегося станут известны по итогам проверки.

Ранее автомобиль въехал в фасад здания в центре Москвы, писал телеканал «360».
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