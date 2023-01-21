В Самаре водитель Volvo протаранил здание детского театра «СамАрт»

Житель Самары на своем автомобиле врезался в здание театра «СамАрт». Об этом в субботу сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным дорожной полиции, мужчина за рулем Volvo потерял управление иномаркой и совершил наезд на фасад дома №109 по улице Льва Толстого.
«С места ДТП машиной СМП водитель с травмой головы и руки госпитализирован», — говорится в сообщении ГИБДД.
Известно, что в этом здании находится театр юного зрителя «СамАрт». В настоящий момент на месте ДТП продолжают работать сотрудники оперативных служб. Причины случившегося станут известны по итогам проверки.
Ранее автомобиль въехал в фасад здания в центре Москвы, писал телеканал «360».