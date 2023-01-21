Женщина за рулем Hyundai сбила подростка в центре Петербурга и попала на видео

Авария с участием пешехода произошла рядом с домом на улице Моисеенко в центре Северной столицы. В распоряжении ФАН оказались кадры с места происшествия.
По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Hyundai Tucson сбила 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом голени, рассечения и ссадины лица и головы, а также многочисленные ушибы. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Ранее серьезное ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Там под колеса машины попали бабушка с внуком, сообщал телеканал «360».