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Женщина за рулем Hyundai сбила подростка в центре Петербурга и попала на видео

Происшествия
Женщина за рулем Hyundai сбила подростка в центре Петербурга и попала на видео

Авария с участием пешехода произошла рядом с домом на улице Моисеенко в центре Северной столицы. В распоряжении ФАН оказались кадры с места происшествия.

По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Hyundai Tucson сбила 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом голени, рассечения и ссадины лица и головы, а также многочисленные ушибы. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее серьезное ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Там под колеса машины попали бабушка с внуком, сообщал телеканал «360».
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