Женщина за рулем Hyundai сбила подростка в центре Петербурга и попала на видео

По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Hyundai Tucson сбила 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом голени, рассечения и ссадины лица и головы, а также многочисленные ушибы. Полиция начала проверку по факту произошедшего.