МИД России гарантировал ответные меры на блокировку счетов RT France

Россия предпримет ответные меры на блокировку счетов телеканала RT France. Об этом информирует Министерство иностранных дел РФ.
По информации внешнеполитического ведомства, ответ Москвы коснется французской прессы, которая находится в России.
«Москва ответит на блокировку счетов RT France», — сказано в сообщении МИД.
О блокировке счетов сообщила руководитель редакции RT France Ксения Федорова. По ее словам, банки закрыли доступ из-за требования главного управления казначейства при минфине республики.