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Эксперт Фролов сообщил о возможном отсутствии у Запада танков для поставок Украине

Армия
Эксперт Фролов сообщил о возможном отсутствии у Запада танков для поставок Украине

Военный эксперт Андрей Фролов предположил, что у стран Запада может нет быть в запасе танков для Украины.

В интервью изданию «Известия» он прокомментировал отсутствие договоренности по поставкам тяжелой боевой техники среди стран НАТО. По его словам, у государств военно-политического блока попросту может отсутствовать запас танков.

«Значит, надо поставлять вооружение из линейных частей ВС, а это влияет уже на боеспособность самих стран НАТО», — отметил он.

Фролов подчеркнул, что, видимо, западные страны не готовы к такому шагу. Он добавил, что запасы, которые формировались в годы холодной войны, были исчерпаны.
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