Диетолог Королева заявила о пользе авокадо для сердца и легких

Специалист отмечает, что авокадо содержит в себе большое количество полезных для организма жиров. Они необходимы для поддержания здоровья репродуктивной системы, а также легких. Кроме того, жирные кислоты оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека и обладают противовоспалительным эффектом, что важно для профилактики онкологических заболеваний, передает телеканал «Москва 24».