Диетолог Королева заявила о пользе авокадо для сердца и легких

Авокадо — полезный для здоровья плод, способствующий укреплению нервной системы, сердца и легких. Об этом заявила врач-диетлог Маргарита Королева. Она рассказала, какими свойствами обладает авокадо.
Специалист отмечает, что авокадо содержит в себе большое количество полезных для организма жиров. Они необходимы для поддержания здоровья репродуктивной системы, а также легких. Кроме того, жирные кислоты оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека и обладают противовоспалительным эффектом, что важно для профилактики онкологических заболеваний, передает телеканал «Москва 24».
Авокадо также содержит в себе растительные белки. В сочетании с белками животного происхождения они обеспечивают безупречную работу всех биохимических реакций в организме, а также работу клеток.