В Бахрейне к тюремным срокам приговорили более 20 диссидентов

Суды Бахрейна вынесли тюремные приговоры 21 оппозиционеру. Об этом сообщил канал Press TV со ссылкой на арабоязычные СМИ.
Инстанция приговорила семерых подсудимых к пожизненному заключению, девять человек — к 10 годам лишения свободы. Двух молодых людей посадят в тюрьму на пять лет, а трех несовершеннолетних — на три года.
Как отмечет Press TV, все подсудимые были признаны виновными в создании «террористической» ячейки.
Активисты осудили приговоры, вынесенные в отношении трех несовершеннолетних граждан, которых государство лишило базовых прав. Правозащитники также выразили надежду, что молодых людей не подвергнут различным формам жестоких психических и физических пыток, которые практикуются в тюрьмах Бахрейна.
Несогласные граждане королевства вышли на улицы, чтобы проявить солидарность с политическими заключенными и потребовать их немедленного освобождения. Протестующие также осудили жестокое обращение властей Бахрейна с заключенными и ужасные условия содержания в тюрьмах.
Акции протеста проводятся в Бахрейне на регулярной основе с 2011 года. Демонстранты требуют отставки правительства Халифы бин Салмана Аль Халифы и выступают против дискриминации шиитской части населения, являющейся большинством. В ответ власти страны проводят задержания и депортации, а также лишают диссидентов гражданства.
Бахрейн занимает одно из лидирующих позиций по числу политических заключенных на душу населения. Это связано с тем, что законодательство королевства предусматривает тюремное заключение для любого, кто в письменной форме призывает к свержению или смене режима, подстрекает к разжиганию ненависти к руководству или демонстрирует презрение к нему.