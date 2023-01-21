В Бахрейне к тюремным срокам приговорили более 20 диссидентов

Бахрейн занимает одно из лидирующих позиций по числу политических заключенных на душу населения. Это связано с тем, что законодательство королевства предусматривает тюремное заключение для любого, кто в письменной форме призывает к свержению или смене режима, подстрекает к разжиганию ненависти к руководству или демонстрирует презрение к нему.