Пожилой манипулятор из США лишал студентов сна, нервов и денег

Противоправные действия начались в 2010-м году. Полиция установила, что гражданин приехал в колледж к своей дочери-студентке. Тогда 63-летний американец стал подвергать юных сограждан «лишению сна, психологическому и сексуальному унижению, словесным оскорблениям, угрозам физической расправы».