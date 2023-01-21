Пожилой манипулятор из США лишал студентов сна, нервов и денег

Пожилого мужчину осудили в США за сексуальные и психологические манипуляции группой студентов колледжа. Злоумышленник лишал своих жертв сна, словесно оскорблял, заставлял зарабатывать проституцией, а полученные деньги присваивал себе, пишет CNN.
Противоправные действия начались в 2010-м году. Полиция установила, что гражданин приехал в колледж к своей дочери-студентке. Тогда 63-летний американец стал подвергать юных сограждан «лишению сна, психологическому и сексуальному унижению, словесным оскорблениям, угрозам физической расправы».
Таким образом, в течение длительного времени преступник причинял жестокие психологические травмы своим жертвам. Кроме того, мужчина заставлял их торговать телом, брать деньги у родителей, открывать кредиты, а все средства передавать ему.
Подсудимому вменили вымогательство, торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, принудительный труд, а также уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Суд приговорил злоумышленника к 60 годам тюрьмы.