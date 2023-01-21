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Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО

Армия
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО

Минобороны РФ продемонстрировало боевую работу работы ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» в ходе выполнения задач на Украине.

Сообщается, что экипажи российской авиации выполнили боевые вылеты, в рамках которых выпустили управляемые авиационные ракеты по военной технике украинских националистов. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Минобороны РФ также проинформировало, что в результате боевого применения ракет были стерты с лица земли танк и легкобронированная техника подразделений украинской армии в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
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