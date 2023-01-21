Франция стала лидером по количеству трудоголиков среди руководителей бизнеса

Больше всего трудоголиков среди руководителей бизнеса выявлено во Франции. К такому выводу пришли специалисты медицинского страховщика Bupa Global.
Согласно их данным, четверо из десяти руководителей французского бизнеса заявили, что способны работать долго и интенсивно без регулярных перерывов. Кроме того, именно в этой стране чаще всего наблюдается наибольшее беспокойство за результаты проделанной работы.
На втором месте трудоголиков расположились руководители бизнеса, проживающие в ОАЭ. Третью строчку заняли предприниматели из Египта. Кроме того, в топ-10 вошли Гонконг, Китай, Великобритания, США, а также Сингапур, передает Bloomberg.