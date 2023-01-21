Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД России: Запад прикрывается угрозой мирового голода ради своих интересов

Политика
МИД России: Запад прикрывается угрозой мирового голода ради своих интересов

Коллективный Запад прикрывается угрозой мирового голода ради достижения своих интересов. Соответствующее заявление МИД РФ опубликовал на своем официальном сайте.

Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление ООН о неэффективности зерновой сделки и призыве Организации к улучшению соглашения. Министерство также обвинило Запад в искажении информации о действиях России.

«Под разговоры об угрозах голода фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев и экономические интересы западных бенефициаров», — сказано в сообщении МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время беседы с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил расширить географию зерновой сделки.
мид рф оон запад голод
Военкоры ФАН
Лучшие в аду