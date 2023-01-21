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Завершением ВЭФ в Давосе стало обсуждение зыбких перспектив мировой экономики

Экономика
Завершением ВЭФ в Давосе стало обсуждение зыбких перспектив мировой экономики

Повестка Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в 2022 году была продиктована опасениями, связанными с деглобализацией, или «фрагментацией» мировой экономики, пишет «Коммерсантъ».

Форум окончился обсуждением зыбких перспектив глобальной экономики. По словам главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, фрагментация способна повлечь за собой потерю минимум 0,2% мирового ВВП, если страны наладят бесперебойную логистику. В противном случае показатель потеряет 7%.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на этом фоне призвала не ослаблять борьбу с инфляцией, несмотря на пройденный пик роста цен.

Причинами возможной деглобализации участники форума назвали Brexit, торговую войну между США и Китаем, последствия пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины.
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