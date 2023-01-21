Россиянам объяснили особенности реформы налогового законодательства в январе

Российские работники получат урезанный аванс в январе из-за действия реформы налогового законодательства, сообщает BFM.ru со ссылкой на эксперта.
Ранее налог на доходы физических лиц (НДФЛ) выплачивался не позже первых чисел следующего месяца, и эта сумма удерживалась с аванса. Однако теперь введен единый срок уплаты налогов не позже 28 числа. Соответственно налог должен быть уплачен с авансового платежа.
Также оплата труда начисляется по числу отработанных дней и часов, но в январе их было мало, поэтому те сотрудники, кому выплатили аванс 20 числа, получили сниженную сумму.
Единый налоговый платеж (ЕНП) начал действовать с 1 января. Он включает в себя оплату налогов одним платежным поручением.