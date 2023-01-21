Россиянам объяснили особенности реформы налогового законодательства в январе

Ранее налог на доходы физических лиц (НДФЛ) выплачивался не позже первых чисел следующего месяца, и эта сумма удерживалась с аванса. Однако теперь введен единый срок уплаты налогов не позже 28 числа. Соответственно налог должен быть уплачен с авансового платежа.