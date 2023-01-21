Дайверы обнаружили на дне Байкала пароход постройки 1932 года

Интересную находку продемонстрировали дайверы, изучавшие дно Байкала — самого глубокого на планете озера. Недалеко от острова Ольхон было обнаружено вросшее в донные массы судно.
Деревянная часть плавсредства сгнила или была разрушена, а вот внутренне убранство сохранилось. В восьми каютах были найдены женские туфли, посуда и фарфоровые статуэтки. Установить название корабля удалось благодаря выбитой на одном из якорей гравировке.
«Решили снять якоря. Обычно этого не делают, но раньше команда могла набить имя. Мы сняли два якоря, мы сняли цепь и штурвал. И на одном из якорей мы увидели, что там было выбито не заводским способом «Улан-Удэ», — вспомнил дайвер Андрей Бут.
В сохранившихся исторических справочниках сказано, что судно было спущено на воду в 1932 году и предназначалось для работы на реке Селенге. Дайвер Андрей Бут признался, что работавшие на дне Байкала специалисты изначально были уверены, что обнаружили корабль «Лейтенант Шмидт», но после детального изучения параметров корпуса от этой версии пришлось отказаться.
«Это буксирный пароход. Раньше пароходы были двух типов. Чисто пассажирские, как правило, были очень длинные — около 60 метров. Почему мы изначально думали, что это «Шмидт», а потом отказались от этой идеи? Потому что этот пароход где-то 40 метров в длину, а «Шмидт» был больше 50», — объяснил дайвер.
Сейчас историки ломают голову, как судно, построенное в Бурятии 90 лет назад, оказалось за сотни километров от места производства. Благодаря архивным записям уже известно, что этот несварной клепаный пароход был списан в 1964 году и отправлен на Байкал, где принимал участие в портовых работах по углублению и очистке русла реки, а также в пассажирских перевозках.
«Вполне вероятно, что здесь, особенно в довоенный период, до того, как вступила в строй железная дорога «Улан-Удэ – Кяхта», осуществлялась перевозка важных экспортных грузов, в том числе военного назначения. Потом появился речной транспорт, речные трамвайчики, то есть на выходные, на время каникул — выезды на природу школьников, студентов и так далее», — рассказал заведующий кафедры истории и философии ИРНИТУ Павел Новиков.
Эксперты утверждают, что, к сожалению, достать судно из воды не получится, так как почти треть корабля разрушена. Дайверы и историки продолжают изучать архивы и сохранившиеся фотографии, чтобы полностью восстановить историю парохода «Улан-Удэ».