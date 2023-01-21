Дайверы обнаружили на дне Байкала пароход постройки 1932 года

Сейчас историки ломают голову, как судно, построенное в Бурятии 90 лет назад, оказалось за сотни километров от места производства. Благодаря архивным записям уже известно, что этот несварной клепаный пароход был списан в 1964 году и отправлен на Байкал, где принимал участие в портовых работах по углублению и очистке русла реки, а также в пассажирских перевозках.