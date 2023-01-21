В Петербурге задержали троих рецидивистов, ограбивших ювелирный магазин

Петербургские правоохранители задержали ограбивших ювелирный магазин на Большой Московской улице. Об этом в субботу пишет 78.ru.
По данным канала, группа злоумышленников успела разбить витрину, запугать сотрудницу магазина, а после успокоить ее. Троих грабителей задержали 19 января в коттеджном поселке «Лесной» городского округа Истра Московской области. Один из них уже находится под стражей.
Известно, что все участники нападения на магазин с ювелирными изделиями ранее привлекались к уголовной ответственности за разбой, грабежи и убийство. Расследование дела продолжается.