Два человека погибли после падения с балкона четвертого этажа в Новосибирске

Несчастный случай произошел в одном из жилых домов в центре Новосибирска. Двое местных жителей выпали с балкона четвертого этажа и погибли, пишет портал ngs.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области.
Трагедия случилась на улице Орджоникидзе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и две бригады врачей скорой помощи.
Установлено, что один из выпавших скончался сразу от полученных травм. Второго госпитализировали в больницу, где тот впоследствии умер. Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали инцидента.