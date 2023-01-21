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Два человека погибли после падения с балкона четвертого этажа в Новосибирске

Происшествия
Два человека погибли после падения с балкона четвертого этажа в Новосибирске

Несчастный случай произошел в одном из жилых домов в центре Новосибирска. Двое местных жителей выпали с балкона четвертого этажа и погибли, пишет портал ngs.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области.

Трагедия случилась на улице Орджоникидзе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и две бригады врачей скорой помощи.

Установлено, что один из выпавших скончался сразу от полученных травм. Второго госпитализировали в больницу, где тот впоследствии умер. Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали инцидента.
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