Москва настроена добиться выполнения целей спецоперации по демилитаризации Украины, уверен американский военный аналитик Скотт Риттер.
В публикации для InfoBrics, которую приводит издание «ПолитРоссия» эксперт отметил, что назначение Валерия Герасимова на пост командующего группировкой войск в зоне СВО наглядно демонстрирует решительность ВС РФ.
«Россия завершит демилитаризацию и денацификацию Украины», — заявил аналитик.
Риттер уверен, что Киеву придется заплатить за свои преступления действительно высокую цену. Когда украинская армия прекратит свое существование, президент Владимир Зеленский утратит контроль над ситуацией в стране, и его режим рухнет.
Автор статьи также подчеркнул, что США и другие страны НАТО напрасно недооценивают Россию, которая располагает всеми ресурсами для успешного завершения СВО.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о разгроме подразделений 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в ходе боестолкновений на Краснолиманском направлении в ДНР, а также о ликвидации склада с боеприпасами противника.