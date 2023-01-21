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Американский эксперт Риттер: украинская армия исчезнет по итогам спецоперации ВС РФ

Армия
Американский эксперт Риттер: украинская армия исчезнет по итогам спецоперации ВС РФ

Москва настроена добиться выполнения целей спецоперации по демилитаризации Украины, уверен американский военный аналитик Скотт Риттер.

В публикации для InfoBrics, которую приводит издание «ПолитРоссия» эксперт отметил, что назначение Валерия Герасимова на пост командующего группировкой войск в зоне СВО наглядно демонстрирует решительность ВС РФ.

«Россия завершит демилитаризацию и денацификацию Украины», — заявил аналитик.

Риттер уверен, что Киеву придется заплатить за свои преступления действительно высокую цену. Когда украинская армия прекратит свое существование, президент Владимир Зеленский утратит контроль над ситуацией в стране, и его режим рухнет.

Автор статьи также подчеркнул, что США и другие страны НАТО напрасно недооценивают Россию, которая располагает всеми ресурсами для успешного завершения СВО.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о разгроме подразделений 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в ходе боестолкновений на Краснолиманском направлении в ДНР, а также о ликвидации склада с боеприпасами противника.
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