Блогер Манукян поддержал инициативу о лишении артистов наград за дискредитацию ВС РФ

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила о необходимости внести поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации. Политик считает, что нововведения должны предусматривать лишение деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил России.
Парламентарий напомнила, что существующая в УК РФ статья №48, которая предусматривает процедуру лишения государственных наград и почетных званий не может «применяться самостоятельно». Она применяется лишь в том случае, если человеку предъявили обвинения за другие статьи, которые влекут за собой «наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления».
Стенякина считает, что в существующую статью следует внести соответствующие коррективы, которые бы позволили лишать почетных званий и госнаград тех публичных деятелей и деятелей культуры, которые публично дискредитируют российскую армию.
Журналист и блогер Вадим Манукян в беседе с корреспондентом ФАН рассказал о том, что обсуждал с парламентарием этот вопрос пять лет назад.
«Спасибо Екатерине за то, что поддержала мое давнее предложение по поводу лишения наград деятелей культуры по дискредитирующим признакам. Я выступал с ним еще в 2018 году, когда иноагент Макаревич и нынешний арестант Ефремов чересчур активно полюбили недружественную нам Украину. Однако тогда масштабы надвигающейся катастрофы в поведении некоторых расчехлившихся деятелей культуры среди депутатов не нашли должного понимая. Отрадно, что инициативу в Госдуме представляет моя землячка, с которой мы при встрече в 2018 году, в том числе это обсуждали. Надеюсь, что инициатива Екатерины Стенякиной будет поддержана депутатами», — заявил журналист.
Ранее на Западе пожалели о прекращении сотрудничества с российскими учеными.