Блогер Манукян поддержал инициативу о лишении артистов наград за дискредитацию ВС РФ

Парламентарий напомнила, что существующая в УК РФ статья №48, которая предусматривает процедуру лишения государственных наград и почетных званий не может «применяться самостоятельно». Она применяется лишь в том случае, если человеку предъявили обвинения за другие статьи, которые влекут за собой «наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления».