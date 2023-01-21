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В Липецке сотрудница детсада попала под следствие из-за грубых методов воспитания

Происшествия
В Липецке сотрудница детсада попала под следствие из-за грубых методов воспитания

Воспитательница детского сада в Липецке стала фигурантом уголовного дела после недопустимого обращение с детьми, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Информация об инциденте появилась в местных СМИ. В сообщении говорилось, что женщина грубо схватила ребенка и разговаривала с ним, повышая голос. Правоохранители направили в адрес городского департамента дошкольного образования предписание отстранить подозреваемую от должности.

Ранее в Усть-Куте сотрудники правоохранительных органов начали проверку в детском саду, где воспитатель протащила ребенка за ногу по снегу, сообщал телеканал «360».
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