В Липецке сотрудница детсада попала под следствие из-за грубых методов воспитания

Воспитательница детского сада в Липецке стала фигурантом уголовного дела после недопустимого обращение с детьми, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Информация об инциденте появилась в местных СМИ. В сообщении говорилось, что женщина грубо схватила ребенка и разговаривала с ним, повышая голос. Правоохранители направили в адрес городского департамента дошкольного образования предписание отстранить подозреваемую от должности.
Ранее в Усть-Куте сотрудники правоохранительных органов начали проверку в детском саду, где воспитатель протащила ребенка за ногу по снегу, сообщал телеканал «360».