В Липецке сотрудница детсада попала под следствие из-за грубых методов воспитания

Информация об инциденте появилась в местных СМИ. В сообщении говорилось, что женщина грубо схватила ребенка и разговаривала с ним, повышая голос. Правоохранители направили в адрес городского департамента дошкольного образования предписание отстранить подозреваемую от должности.