События на Украине на 12:00 21 января: взломана линия обороны ВСУ в Запорожье, Киев вербует сотрудников ЗАЭС

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 21 января.
Россия
Запорожская область
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что первая линия обороны ВСУ на Запорожском направлении взломана, на линии соприкосновения продолжаются активные бои. По его словам, основной участок обороны противника выстроен на уровне Каменское — Орехов — Гуляйполе. При этом чиновник добавил, что освобождение Каменского и Орехова дадут российским силам возможность выйти на Запорожье.
Советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что власти Украины активно пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС. Вербовка ведется разными методами, в том числе по телефону. Он также сообщил, что практически все серьезные повреждения на объекте, нанесенные в результате ударов ВСУ, устранены.
Херсонская область
ВСУ обстреляли населенный пункт Алешки, выпустив по нему 11 снарядов из ствольной артиллерии. Также под обстрелы попали Васильковое, Новая Збурьевка, Таврийск и Каховка.
ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за прошлые сутки украинские формирования 18 раз обстреляли территорию ДНР, под удары попали районы 6 населенных пунктов. Всего выпущено 111 единиц различных боеприпасов. В результате атак получили ранения 5 мирных жителей, повреждены 8 домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Следственный комитет России расследует факт обстрела, в ходе которого получила ранения военкор Анастасия Елсукова. Атака произошла накануне в районе Соледара, в результате журналистка получила серьезные ранения.
ЛНР
Администрация Лисичанска сообщила о последствиях обстрела города со стороны ВСУ. Атака произошла накануне, снаряды были выпущены по жилому массиву, пострадали 2 домостроения — практически уничтожены хозпостройки, выбиты стекла, посечены дома.
Министр ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (ЛНР) Евгений Кацавалов сообщил, что с начала проведения спецоперации 11 саперов получили ранения различной степени тяжести при исполнении служебного долга на территории ЛНР. За это время специалисты обезвредили 74 364 взрывоопасных предмета.
Украина
Верховная рада зарегистрировала законопроект о лишении госнаград артистов, «зарекомендовавших себя как предатели». Об этом сообщил глава Минкульта Украины Александр Ткаченко. Он заявил, что в основе документа также использовался законопроект о «депушкинизации», из которого заимствовали процедуру вывода из реестра монументов «советского и тоталитарного прошлого».
Нидерланды намерены в текущем году обучить в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании еще 400 украинских военнослужащих. Об этом сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, которая также объявила о планах передать Киеву 2 пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.
Издание Der Spiegel сообщило, что у ВСУ могут возникнуть проблемы в эксплуатации немецких боевых машин пехоты Marder. Несмотря на то, что они считаются несложными в использовании, Marder применялись только в рамках учений (за исключением миссий в Косово и Афганистане). По этой причине большое значение будет иметь налаженное снабжение запчастями и наличие резервной техники.
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что направила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, где высказала замечания по поводу закона о национальных меньшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье. Она заметила, что в регионе проживает 150 тысяч венгров, права которых сильно ограничены, и обратила внимание на неприемлемость такого подхода. По словам Новак, Зеленский проигнорировал замечания.