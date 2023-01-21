События на Украине на 12:00 21 января: взломана линия обороны ВСУ в Запорожье, Киев вербует сотрудников ЗАЭС

Издание Der Spiegel сообщило, что у ВСУ могут возникнуть проблемы в эксплуатации немецких боевых машин пехоты Marder. Несмотря на то, что они считаются несложными в использовании, Marder применялись только в рамках учений (за исключением миссий в Косово и Афганистане). По этой причине большое значение будет иметь налаженное снабжение запчастями и наличие резервной техники.