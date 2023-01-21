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Вице-премьер России Абрамченко назвала чудовищной ситуацию с пластиком в океане

Общество
Вице-премьер России Абрамченко назвала чудовищной ситуацию с пластиком в океане

Объемы пластика в Мировом океане могут превысить количество содержащихся в нем рыб, если человечество сохранит нынешние темпы потребления. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

По ее словам, ежегодно в океан попадает 10 млн тонн пластика. Такие темпы загрязнения могут обернуться катастрофой для экологии.

«Когда каждый банан в отдельной упаковке, каждая конфетка в отдельной упаковке — это просто чудовищно», — приводит слова Абрамченко РИА Новости.

Вице-премьер считает, что государство должно стимулировать бизнес вкладывать средства в утилизацию мусора. Также необходимо менять культуру потребления.
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