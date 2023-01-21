Юшков: намерение США ввести потолок цен на российские нефтепродукты сложно осуществить

Юшков также напомнил о ценовом лимите на нефть из РФ, отметив, что никого не смущает тот факт, что стоимость Urals не превышает 60 долларов за баррель, но российская дальневосточная нефть стоит более 70 долларов. Эксперт назвал такую ситуацию «реалиями рынка», которые могут повториться и в случае введения двойного потолка цен на нефтепродукты.