Юшков: намерение США ввести потолок цен на российские нефтепродукты сложно осуществить

Чтобы ввести лимит цен на российские нефтересурсы, надо очень хорошо разбираться в этой отрасли. В обратном случае есть риск обрушить весь рынок нефтепродуктов и спровоцировать дефицит топлива, передает RT мнение энергетического эксперта Игоря Юшкова.
К примеру, невозможно ввести ценовое ограничение только на светлые нефтепродукты, потому что газойл больше относится к химической сфере, а дизель является моторным топливом, и это два разных рынка.
Юшков также напомнил о ценовом лимите на нефть из РФ, отметив, что никого не смущает тот факт, что стоимость Urals не превышает 60 долларов за баррель, но российская дальневосточная нефть стоит более 70 долларов. Эксперт назвал такую ситуацию «реалиями рынка», которые могут повториться и в случае введения двойного потолка цен на нефтепродукты.