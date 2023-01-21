Балтфлот получит модернизированный сторожевой корабль «Неустрашимый» уже в феврале

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» завершает техническое обслуживание сторожевого корабля «Неустрашимый», сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.
По информации журналистов, модернизированный корабль вернется в состав Балтийского флота уже в феврале.
«В настоящее время после проведения комплекса испытаний сторожевик находится на ревизии на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь"», — рассказал собеседник журналистов.
Официальных подтверждений этой информации на текущий момент не поступало.