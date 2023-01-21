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Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти младенца в больнице Амурской области

Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти младенца в больнице Амурской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с гибелью новорожденного в одной из больниц Тынды. Он поручил руководителю следственного управления по региону возбудить уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Информация о смерти младенца появилась в соцсетях. Мать ребенка написала, что его состояние ухудшилось через два дня после рождения. Причиной случившегося женщина посчитала процедуру промывания желудка.

В настоящий момент обстоятельства и детали случившегося устанавливают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении дела по указанию главы Следственного комитета.
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