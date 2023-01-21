«Ювентус» лишился 15 очков в Серии А из-за денежных махинаций

Стоит отметить, что 11 бывших членов совета директоров туринского клуба получили различные дисквалификации. Экс-глава и вице-президент Андреа Аньелли и Павел Недвед не смогут заниматься футбольной деятельностью на протяжении двух лет и восьми месяцев соответственно, сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии (FIGC).