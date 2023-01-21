«Ювентус» лишился 15 очков в Серии А из-за денежных махинаций

Туринский «Ювентус» потерял 15 очков в чемпионате Италии из-за денежных махинаций. Руководство «Старой синьоры» в ближайшее время обжалует данное решение со стороны футбольных властей.
Стоит отметить, что 11 бывших членов совета директоров туринского клуба получили различные дисквалификации. Экс-глава и вице-президент Андреа Аньелли и Павел Недвед не смогут заниматься футбольной деятельностью на протяжении двух лет и восьми месяцев соответственно, сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии (FIGC).
Таким образом, «Ювентус» после снятия 15 очков перемещается с третьего на 11-е место в таблице Серии А. Теперь у команды Массимилиано Аллегри 22 балла в активе.