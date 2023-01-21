Американский ведущий Карлсон назвал Байдена самым деструктивным президентом США

Глава Белого дома Джо Байден является самым непродуктивным лидером Соединенных Штатов Америки, который привел страну к порогу разрушений. Такую неудобную правду о пожилом политике раскрыл тележурналист Такер Карлсон.
Действующий глава США находится у руля ровно два года, еще столько же ему осталось до конца президентского срока. На фоне этого в эфире Sky News Карлсон подвел итоги первой части правления Байдена. Телеведущий подчеркнул, что политик совершил огромное количество преступлений, за которые его должны с позором выдворить из Белого дома. В частности, Карлсон осудил президента за украинский кризис, превращение США в руины и крах американской экономики.
«Необходимо признать, что Байден — самый деструктивный президент в американской истории. Он наломал больше дров, чем кто-либо другой», — сказал ведущий.
Ранее стало известно об очередной нелепой выходке главы Белого дома. Байден практически убежал от журналистов после вопроса о сроках отправки немецких танков Киеву.