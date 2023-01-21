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Американский ведущий Карлсон назвал Байдена самым деструктивным президентом США

Политика
Американский ведущий Карлсон назвал Байдена самым деструктивным президентом США

Глава Белого дома Джо Байден является самым непродуктивным лидером Соединенных Штатов Америки, который привел страну к порогу разрушений. Такую неудобную правду о пожилом политике раскрыл тележурналист Такер Карлсон.

Действующий глава США находится у руля ровно два года, еще столько же ему осталось до конца президентского срока. На фоне этого в эфире Sky News Карлсон подвел итоги первой части правления Байдена. Телеведущий подчеркнул, что политик совершил огромное количество преступлений, за которые его должны с позором выдворить из Белого дома. В частности, Карлсон осудил президента за украинский кризис, превращение США в руины и крах американской экономики.

«Необходимо признать, что Байден — самый деструктивный президент в американской истории. Он наломал больше дров, чем кто-либо другой», — сказал ведущий.

Ранее стало известно об очередной нелепой выходке главы Белого дома. Байден практически убежал от журналистов после вопроса о сроках отправки немецких танков Киеву.
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