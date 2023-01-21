Японские врачи посоветовали есть баклажаны вместе с кожурой для укрепления здоровья

Специалисты отмечают, что в состав кожуры баклажана входит особый пигмент, обладающий антивозрастным и оздоровительным эффектами. В частности он помогает защитить организм от артериосклероза, онкологических заболеваний и пагубного влияния старения. Все эти эффекты обусловлены тем, что кожура баклажана является природным антиоксидантом.