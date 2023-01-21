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Японские врачи посоветовали есть баклажаны вместе с кожурой для укрепления здоровья

Общество
Японские врачи посоветовали есть баклажаны вместе с кожурой для укрепления здоровья

Баклажаны необходимо есть вместе с кожурой, чтобы получить максимальную пользу от употребления этого плода. Об этом заявили эксперты японского издания Yahoo News Japan. Они рассказали, какими свойствами обладает кожура баклажана.

Специалисты отмечают, что в состав кожуры баклажана входит особый пигмент, обладающий антивозрастным и оздоровительным эффектами. В частности он помогает защитить организм от артериосклероза, онкологических заболеваний и пагубного влияния старения. Все эти эффекты обусловлены тем, что кожура баклажана является природным антиоксидантом.

Употребление баклажана также положительно влияет на здоровье кишечника, считают врачи. Благодаря высокому содержанию клетчатки, баклажаны регулируют кишечную среду и нормализуют стул.
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