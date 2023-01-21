В Тверской области школьники спасли прохожего в парке, у которого остановилось сердце

Два подростка из Редкино Тверской области спасли мужчину, которому стало плохо на улице. Они попытались дозвониться в скорую помощь, но оператор приняла звонок за детскую шалость, сообщили пользователи соцсетей.
В итоге дети побежали в регистратуру больницы и уже там рассказали о случившемся. Оказалось, что у прохожего произошла остановка сердца, его реанимировали на месте.
Комментаторы отметили, что оператор горячей линии совершила недопустимую ошибку, не поверив детям. Они потребовали провести проверку.