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В Тверской области школьники спасли прохожего в парке, у которого остановилось сердце

Происшествия
В Тверской области школьники спасли прохожего в парке, у которого остановилось сердце

Два подростка из Редкино Тверской области спасли мужчину, которому стало плохо на улице. Они попытались дозвониться в скорую помощь, но оператор приняла звонок за детскую шалость, сообщили пользователи соцсетей.

В итоге дети побежали в регистратуру больницы и уже там рассказали о случившемся. Оказалось, что у прохожего произошла остановка сердца, его реанимировали на месте.

Комментаторы отметили, что оператор горячей линии совершила недопустимую ошибку, не поверив детям. Они потребовали провести проверку.
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