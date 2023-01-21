Врач Лапа назвала диабет, тромбозы и подагру главными болезнями богатых россиян

Кроме того, у состоятельных россиян врачи часто выявляют подагру. А при запущенной стадии заболевания еще и появляются тофусы, то есть подагрические узлы. Более того, к болезни богатых часто можно отнести и сахарный диабет, который обычно развивается на фоне ожирения.