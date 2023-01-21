Врач Лапа назвала диабет, тромбозы и подагру главными болезнями богатых россиян

Заболевания, которыми чаще всего страдают состоятельные люди, перечислила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.
По ее словам, все болезни богатых происходят от неправильного питания. В первую очередь это обилие жирной калорийной пищи. В результате в организме увеличивается число триглицеридов и уровень холестерина.
«У переедающего человека часто проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этой ситуации возникают гастриты, колиты, на их фоне — метеоризм. Плюс часто диагностируют одно из ведущих заболеваний — панкреатит», — отметила медик в эфире Пятого канала.
Кроме того, у состоятельных россиян врачи часто выявляют подагру. А при запущенной стадии заболевания еще и появляются тофусы, то есть подагрические узлы. Более того, к болезни богатых часто можно отнести и сахарный диабет, который обычно развивается на фоне ожирения.