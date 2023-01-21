Звезда фильма «Бриллиантовая рука» Холина перед смертью страдала от болезни Альцгеймера

Высказывание быстро «ушло в народ» и цитируется до сих пор, а сама артистка обрела популярность. После съемок в фильме Гайдая она озвучила 36 кинолент, став голосом актрис Софи Лорен и Мари Дюбуа. Однако в последние годы жизни знаменитость страдала от болезни Альцгеймера.