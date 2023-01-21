Звезда фильма «Бриллиантовая рука» Холина перед смертью страдала от болезни Альцгеймера

Эпизодическая роль ведущей модного показа в фильме режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» принесла известность актрисе Серафиме Холиной, однако перед смертью артистка страдала от тяжелой болезни.
После окончания ВГИКа пошла работать в «Мосфильм» и Театр-студию киноактера, где снималась в эпизодах. Одной из самых запоминающихся ролей Холиной стала ведущая модного показа в «Бриллиантовой руке», которой принадлежит фраза про превращение брюк в элегантные шорты.
Высказывание быстро «ушло в народ» и цитируется до сих пор, а сама артистка обрела популярность. После съемок в фильме Гайдая она озвучила 36 кинолент, став голосом актрис Софи Лорен и Мари Дюбуа. Однако в последние годы жизни знаменитость страдала от болезни Альцгеймера.
«Она практически ничего не видит, да и с головой уже проблемы», — цитирует дочь Холиной «СтарХит».
Скончалась женщина в апреле 2021 года на 98-м году жизни. Тело актрисы похоронили на Введенском кладбище в Москве, куда могут прийти все поклонники знаменитости.