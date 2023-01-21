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МВД объявило в розыск экс-директора центра имени Хруничева по делу о мошенничестве

Происшествия
МВД объявило в розыск экс-директора центра имени Хруничева по делу о мошенничестве

Российские правоохранители объявили в розыск бывшего генерального директора центра имени Хруничева Александра Калиновского.

Ранее суд принял решение о заочном аресте бывшего генерального директора ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» Андрея Калиновского. Он проходит обвиняемым по делу о хищении крупной суммы денежных средств.

По данным следствия, Калиновский в период с 2014 по 2017 годы мог похитить около 400 млн рублей, предназначенных для поставок режущих инструментов компании, входящей в структуру Роскосмоса.
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