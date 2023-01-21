Орджоникидзе назвал возможную причину отказа Германии от поставок Украине танков Leopard

Власти Германии, вероятно, не хотят поставлять Украине танки Leopard 2 из-за «чувства исторической вины» перед Россией.
С таким заявлением в интервью «Известиям» выступил экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. Он отметил, что совесть у немцев, наверное, окончательно не исчезла.
«Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом — когда немецкие танки убивали русских людей», — объяснил он.
По его словам, немецкий народ выступает против поставок тяжелой боевой техники украинской армии. При этом он не исключил, что Польша, которая имеет в своем распоряжении танки немецкого производства, может передать их ВСУ без консультаций с позицией ФРГ.