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Орджоникидзе назвал возможную причину отказа Германии от поставок Украине танков Leopard

Армия
Орджоникидзе назвал возможную причину отказа Германии от поставок Украине танков Leopard

Власти Германии, вероятно, не хотят поставлять Украине танки Leopard 2 из-за «чувства исторической вины» перед Россией.

С таким заявлением в интервью «Известиям» выступил экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. Он отметил, что совесть у немцев, наверное, окончательно не исчезла.

«Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом — когда немецкие танки убивали русских людей», — объяснил он.

По его словам, немецкий народ выступает против поставок тяжелой боевой техники украинской армии. При этом он не исключил, что Польша, которая имеет в своем распоряжении танки немецкого производства, может передать их ВСУ без консультаций с позицией ФРГ.
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