Инвалида без рук попытались призвать в ВСУ в Львовской области

«Так как у нас большинство медработников устроились за сало и пол свиньи, меня снова заставили пройти полный медосмотр, потому что все слепые и некомпетентные и не могут прочитать мой диагноз, который поставлен мне еще с детства и вписан в заключение МСЭК (медико-социальной экспертизы. — Прим. ред.). Во время медосмотра в поликлинике я снова убедился в некомпетентных врачах, ведь не все врачи и персонал нашей "дорогой" медицины хорошо обучены по специальности и разучились правильно вести медицинскую документацию», — негодовал Кубай в социальных сетях.