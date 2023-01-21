Инвалида без рук попытались призвать в ВСУ в Львовской области

Дрогобыч, 21 января. Военкомат города Дрогобыч в Львовской области пытался мобилизовать местного жителя Руслана Кубая, которому статус инвалида присвоен в детском возрасте из-за дефекта рук. Мужчине доставили повестку, где было указано явиться в военное учреждение для прохождения комиссии.
В заявленное в документе время местный житель явился в местный военкомат, где его признали годным к военной службе, несмотря на отсутствие кистей рук, и направили на медицинское освидетельствование.
«Так как у нас большинство медработников устроились за сало и пол свиньи, меня снова заставили пройти полный медосмотр, потому что все слепые и некомпетентные и не могут прочитать мой диагноз, который поставлен мне еще с детства и вписан в заключение МСЭК (медико-социальной экспертизы. — Прим. ред.). Во время медосмотра в поликлинике я снова убедился в некомпетентных врачах, ведь не все врачи и персонал нашей "дорогой" медицины хорошо обучены по специальности и разучились правильно вести медицинскую документацию», — негодовал Кубай в социальных сетях.
В больнице местные врачи также не поверили диагнозу и заставили его пройти дополнительное медицинское обследование. Только после полного прохождения комиссии медиками был «сделан» вывод о непригодности Руслана Кубая к военной службе.
На Украине уже объявлена четвертая волна мобилизации. Киевские власти пытаются восполнить потери ВСУ с помощью привлечения тысяч гражданских на военную службу. Но в условиях массовой миграции украинских граждан за рубеж, военкоматам приходится закрывать планы по мобилизации всеми доступными способами.
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