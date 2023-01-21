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Блогер Монтян дала ценный совет украинцам, ожидающим «золотой дождь» от Европы

Политика
Блогер Монтян дала ценный совет украинцам, ожидающим «золотой дождь» от Европы

Коллективный Запад кормит украинский народ пустыми обещаниями, из-за чего они тешат себя надеждами о рае в Европе. Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась блогер Татьяна Монтян.

Таким образом она прокомментировала выступление немецкого канцлера Олафа Шольца в Давосе, обещавшего Украине план Маршалла на триллион долларов, но после окончания конфликта в регионе.

«Европка обещает золотой дождь», — иронично отреагировала на слова Шольца Монтян.

Эксперт подчеркнула, что обещания немецкого политика являются лишь работой западной пропаганды, которая нацелена на «одурманивание» украинского народа, передает «ПолитРоссия».

«Это довольно простой тезис, в котором есть даже что-то религиозное: стойко переноси страдания в этом мире и не противься тяжелым испытаниям, выпавшим на твою жизнь, и за это после смерти ты попадешь в рай, где тебя ждет вечная жизнь в счастье и блаженстве», — объяснила Монтян.

Стоит отметить, что Олаф Шольц, несмотря на постоянные просьбы киевских властей, отказывается передавать ВСУ танки Leopard.
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