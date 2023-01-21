Блогер Монтян дала ценный совет украинцам, ожидающим «золотой дождь» от Европы

Коллективный Запад кормит украинский народ пустыми обещаниями, из-за чего они тешат себя надеждами о рае в Европе. Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась блогер Татьяна Монтян.
Таким образом она прокомментировала выступление немецкого канцлера Олафа Шольца в Давосе, обещавшего Украине план Маршалла на триллион долларов, но после окончания конфликта в регионе.
«Европка обещает золотой дождь», — иронично отреагировала на слова Шольца Монтян.
Эксперт подчеркнула, что обещания немецкого политика являются лишь работой западной пропаганды, которая нацелена на «одурманивание» украинского народа, передает «ПолитРоссия».
«Это довольно простой тезис, в котором есть даже что-то религиозное: стойко переноси страдания в этом мире и не противься тяжелым испытаниям, выпавшим на твою жизнь, и за это после смерти ты попадешь в рай, где тебя ждет вечная жизнь в счастье и блаженстве», — объяснила Монтян.
Стоит отметить, что Олаф Шольц, несмотря на постоянные просьбы киевских властей, отказывается передавать ВСУ танки Leopard.