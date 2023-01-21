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Экс-депутат Худяков жестко высказался в адрес лидера группы «Ногу Свело!» Покровского

Общество
Экс-депутат Худяков жестко высказался в адрес лидера группы «Ногу Свело!» Покровского

Лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский, публично поддержавший киевский режим, уже давно имеет американское гражданство. Об этом сообщил депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.

По его словам, целью записанного Покровским «музшлака» являлась вовсе не поддержка Украины, а извлечение прибыли.

«А еще — чтобы продлевать страдания украинского народа и конфликт на Украине, куда завозят уже даже не наемников, а элитные подразделения, переодевая в форму ВСУ, и поставляют вооружение, и дают миллиарды. Был россиянином, но перестал им быть давно», — написал он в своем Telegram-аккаунте.

Ранее коллега Худякова депутат Олег Матвейчев призвал предать забвению в России сбежавших за рубеж певицу Аллу Пугачеву и музыканта Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом).
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