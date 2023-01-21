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Грузовик перевернулся и заблокировал тоннель во втором за сутки массовом ДТП в Сочи

Происшествия
Грузовик перевернулся и заблокировал тоннель во втором за сутки массовом ДТП в Сочи

Грузовик перевернулся в тоннеле и устроил вторую за сутки массовую аварию в Сочи. Кроме фуры, участниками ДТП стали еще несколько легковых автомобилей и строительная техника, пишут местные Telegram-каналы.

Все случилось на выезде из 8-го тоннеля федеральной трассы А-148 «Дублер Курортного проспекта» в сторону Дагомыса. В настоящий момент движение по данному участку магистрали заблокировано.

Информации о пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства аварии.
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