Грузовик перевернулся и заблокировал тоннель во втором за сутки массовом ДТП в Сочи

Грузовик перевернулся в тоннеле и устроил вторую за сутки массовую аварию в Сочи. Кроме фуры, участниками ДТП стали еще несколько легковых автомобилей и строительная техника, пишут местные Telegram-каналы.
Все случилось на выезде из 8-го тоннеля федеральной трассы А-148 «Дублер Курортного проспекта» в сторону Дагомыса. В настоящий момент движение по данному участку магистрали заблокировано.
Информации о пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства аварии.