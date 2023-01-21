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Росэнергоатом имеет достаточный кадровый резерв для замещения всех позиций на ЗАЭС

Общество
Росэнергоатом имеет достаточный кадровый резерв для замещения всех позиций на ЗАЭС

Россия имеет достаточный резерв кадров для замещения всех позиций на Запорожской атомной электростанции.

Однако сейчас необходимости в этом нет. Таким мнением поделился советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с РИА Новости. По его словам, страна исходит из приоритета обеспечения ядерной безопасности.

«Все сотрудники, задействованные в ядерной безопасности, должны быть в обязательном порядке контрактованы новым работодателем в лице эксплуатирующей организации ЗАЭС. У нас есть достаточный кадровый резерв», — подчеркнул специалист.

По словам собеседника агентства, как только возникнет неприемлемая с точки зрения норм ядерной безопасности ситуация, все «кадровые пустоты» на ЗАЭС будут заполнены в очень короткие сроки. Однако на сегодняшний день приглашать на работу сотрудников с других российских атомных станций не требуется, резюмировал Карчаа.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Она является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности.
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