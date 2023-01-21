Росэнергоатом имеет достаточный кадровый резерв для замещения всех позиций на ЗАЭС

Россия имеет достаточный резерв кадров для замещения всех позиций на Запорожской атомной электростанции.
Однако сейчас необходимости в этом нет. Таким мнением поделился советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с РИА Новости. По его словам, страна исходит из приоритета обеспечения ядерной безопасности.
«Все сотрудники, задействованные в ядерной безопасности, должны быть в обязательном порядке контрактованы новым работодателем в лице эксплуатирующей организации ЗАЭС. У нас есть достаточный кадровый резерв», — подчеркнул специалист.
По словам собеседника агентства, как только возникнет неприемлемая с точки зрения норм ядерной безопасности ситуация, все «кадровые пустоты» на ЗАЭС будут заполнены в очень короткие сроки. Однако на сегодняшний день приглашать на работу сотрудников с других российских атомных станций не требуется, резюмировал Карчаа.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Она является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности.