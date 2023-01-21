Росэнергоатом имеет достаточный кадровый резерв для замещения всех позиций на ЗАЭС

По словам собеседника агентства, как только возникнет неприемлемая с точки зрения норм ядерной безопасности ситуация, все «кадровые пустоты» на ЗАЭС будут заполнены в очень короткие сроки. Однако на сегодняшний день приглашать на работу сотрудников с других российских атомных станций не требуется, резюмировал Карчаа.