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ВКС РФ и ВВС Белоруссии отрабатывают поисково-спасательные работы в ходе совместных учений

Армия
ВКС РФ и ВВС Белоруссии отрабатывают поисково-спасательные работы в ходе совместных учений

Экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 в ходе совместных учений ВКС РФ и ВВС Белоруссии отрабатывают поисково-спасательные работы.

В минобороны Белоруссии поделились подробностями совместных с Россией летно-тактических маневров. Отмечается, что авиационные подразделения со всех аэродромов ВВС и войск ПВО республики продолжают выполнять задачи по предназначению.

Подчеркивается, что учения авиационного компонента группировки войск Союзного государства проводятся с 16 января по 1 февраля. Военнослужащие отработают, в частности, ведение воздушной разведки, совместное патрулирование, высадку десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых.
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