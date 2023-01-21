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«Спартак» в следующем сезоне будет играть в форме от производителя Joma

Спорт
«Спартак» в следующем сезоне будет играть в форме от производителя Joma

Московский «Спартак» сезон 2023/2024 будет играть в форме от испанского производителя Joma. Компания создаст три формы для красно-белых.

Домашний комплект экипировки будет выполнен в традиционных для «Спартака» цветах. Joma также разработает выездную и альтернативную формы, сообщает «Спорт-Экспресс». «Спартак» будет выступать в форме от компании из испанского Толедо только со следующего сезона из-за нехватки времени на поставку игрового комплекта экипировки, уточнил источник.

Руководство красно-белых также вело переговоры с другими корпорациями. «Спартак» общался на предмет изготовки формы с Errea и Puma.
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