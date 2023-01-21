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Роспись начала XX века нашли во время реставрации особняка Бахрушинского музея

Общество
Роспись начала XX века нашли во время реставрации особняка Бахрушинского музея

Художники-реставраторы, задействованные в работе по обновлению особняка Бахрушинского музея, обнаружили уникальную роспись начала XX века.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры России, находка была сделана после расчистки поверхности стены. На холсте изображен растительный орнамент и голова Арлекино, а также фрагмент художественной надписи «Театръ школа».

«После полной расчистки изображения пройдут этап консервации, затем их восстановят реставраторы», — указывается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что фрагменты росписей были найдены на стене, примыкающей к Лестнице Сальвини, соединяющей подвал и первый этаж особняка.
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