Объемы запасов газа в хранилищах Европы опустились ниже 80%

Объем запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы опустился ниже 80%. Об этом говорит статистика Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По данным на 20 января уровень резервов сырья составил примерно 86,5 млрд кубометров. Позже показатель снизился до 79,49%. В сравнении с началом 2022 года объем запасов был ниже 50%.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сокращении российских поставок газа на 80% и замене топлива из РФ сжиженным природным газом из других стран — например, из США. Однако уровень инфляции в Европе все также остается на высоком уровне.