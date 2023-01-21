Объемы запасов газа в хранилищах Европы опустились ниже 80%

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сокращении российских поставок газа на 80% и замене топлива из РФ сжиженным природным газом из других стран — например, из США. Однако уровень инфляции в Европе все также остается на высоком уровне.