Breaking Defense: Израиль хочет получить от США 25 истребителей F-15EX

Власти Израиля запросили у США 25 истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II, пишет Breaking Defense.
Издание отмечает, что израильская сторона рассчитывает удвоить число самолетов, которые хочет получить от Вашингтона. Авторы статьи утверждают, что письмо с соответствующим запросом Иерусалим направил американцам на минувшей неделе.
Подчеркивается, что колебания с числом истребителей, которые требуются израильским военным, связаны с политической неопределенностью в стране. В публикации также говорится, что истребитель F-15EX способен переносить больше боеприпасов, чем любой другой самолет такого типа.