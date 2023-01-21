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Breaking Defense: Израиль хочет получить от США 25 истребителей F-15EX

Армия
Breaking Defense: Израиль хочет получить от США 25 истребителей F-15EX

Власти Израиля запросили у США 25 истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II, пишет Breaking Defense.

Издание отмечает, что израильская сторона рассчитывает удвоить число самолетов, которые хочет получить от Вашингтона. Авторы статьи утверждают, что письмо с соответствующим запросом Иерусалим направил американцам на минувшей неделе.

Подчеркивается, что колебания с числом истребителей, которые требуются израильским военным, связаны с политической неопределенностью в стране. В публикации также говорится, что истребитель F-15EX способен переносить больше боеприпасов, чем любой другой самолет такого типа.
истребитель F-15 сша
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