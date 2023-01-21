Совершивший экстренную посадку в Узбекистане самолет AZUR air не был заминирован

Специалисты заявили об отсутствии потенциально опасных предметов на борту авиалайнера компании Azur air, который ранее совершил экстренную посадку в Узбекистане после сообщений с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
По данным компании, самолет успешно сел на запасном аэродроме в международном аэропорту Термез. Специалисты тщательно проверили багаж, ручную кладь и само судно.
Пассажиров размещают в гостинице, пока они ожидают рейс в Гоа. Вылет запланирован на 17:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва — Гоа был перенаправлен для посадки в Узбекистан после анонимного сообщения о бомбе на борту.