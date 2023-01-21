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Совершивший экстренную посадку в Узбекистане самолет AZUR air не был заминирован

Происшествия
Совершивший экстренную посадку в Узбекистане самолет AZUR air не был заминирован

Специалисты заявили об отсутствии потенциально опасных предметов на борту авиалайнера компании Azur air, который ранее совершил экстренную посадку в Узбекистане после сообщений с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

По данным компании, самолет успешно сел на запасном аэродроме в международном аэропорту Термез. Специалисты тщательно проверили багаж, ручную кладь и само судно.

Пассажиров размещают в гостинице, пока они ожидают рейс в Гоа. Вылет запланирован на 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва — Гоа был перенаправлен для посадки в Узбекистан после анонимного сообщения о бомбе на борту.
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