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Анна Седокова заявила, что ненавидит тренировки с супругом

Шоу-бизнес
Анна Седокова заявила, что ненавидит тренировки с супругом

Певица Анна Седокова призналась, что ненавидит совместные тренировки с супругом, баскетболистом Янисом Тимма. Об этом она рассказала поклонникам в социальных сетях.

Тимма серьезно относится к спорту и питанию. В связи с этим, он заставляет Седокову следить за своей фигурой.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» сравнила тренировочный процесс с ситуацией, если бы она пришла в «трениках» на конкурс красоты. Она считает избранника «мистером совершенства».

«В общем, он платит мне, чтобы я с ним тренировалась», — поделилась вокалистка.

Напомним, пара узаконила свои отношения в 2021 году. Примечательно, что за плечами исполнительницы уже два неудачных брака.
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