Поездка директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, подняла шум в западной прессе. СМИ раскрыли подробности их переговоров.
Газета The Washington Post выпустила публикацию со ссылкой на источники в Администрации президента США. По словам собеседника, Зеленский и Бернс обсудили помощь Украине из-за большинства в Палате представителей членов Республиканской партии, выступающей против поддержки Киева.
По информации издания Strategic Culture, директор ЦРУ угрожал главе государства, что Вашингтон будет вынужден устранить своих ставленников в украинском руководстве в случае их «неуклюжести». Газета The New York Times (NYT) также прокомментировала встречу Бернса и Зеленского, передают «Народные Новости».
«Поездка состоялась в конце прошлой недели, ее целью были "секретные консультации" с Зеленским. Визит Бернса был разведывательной миссией, направленной на то, чтобы информация продолжала поступать в обе стороны», — сказано в публикации NYT.
Стоит отметить, что Уильям Бернс посетил Киев тайно. Отмечается, что глава ЦРУ гарантировал Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку киевского режима.