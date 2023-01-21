Западные СМИ пролили свет на подробности встречи Зеленского с главой ЦРУ Бернсом в Киеве

По информации издания Strategic Culture, директор ЦРУ угрожал главе государства, что Вашингтон будет вынужден устранить своих ставленников в украинском руководстве в случае их «неуклюжести». Газета The New York Times (NYT) также прокомментировала встречу Бернса и Зеленского, передают «Народные Новости».