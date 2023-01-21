На Западе пожалели о прекращении сотрудничества с российскими учеными

Многие западные ученые призвали правительства своих стран возобновить сотрудничество с российскими коллегами, однако пока только в рамках исследований Арктики.
Знаковую колонку на страницах журнала Nature в середине января выпустили специалисты из Великобритании и Норвегии. По их словам, Россия является крупнейшей страной в мире, а также имеет самую длинную арктическую береговую линию и самую большую зону лесного биома.
«Поэтому мы призываем к возобновлению академических отношений и научного сотрудничества с российскими учеными и институтами», — говорится в материале.
Физик Гарет Рис, который стал одним из авторов статьи, заявил, что наука о климате не может обойтись без данных из России. Однако теперь из-за активизации русофобских настроений западные институты лишили себя возможности изучать российскую часть северных лесов, пишет РИА Новости.
Причем тенденция на изоляцию российской науки не ослабевает. Все больше иностранных организаций и издательств не хотят приглашать ученых из РФ на форумы и печатать их статьи, что, в первую очередь, серьезно вредит самому Западу.