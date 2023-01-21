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Ученику петербургской гимназии едва не свернули шею во время школьной драки

Происшествия
Ученику петербургской гимназии едва не свернули шею во время школьной драки

Подросток получил серьезные травмы во время драки в петербургской гимназии. Инцидент произошел в Красносельском районе города, передает телеканал 78.

Что стало причиной конфликта между школьниками — неизвестно. Пострадавшего мальчика в больницу привезла мама. Медики диагностировали у него множественные переломы грудного отдела позвоночника, повреждения связок шеи, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ребенка госпитализировали, сейчас он находится под присмотром врачей. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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