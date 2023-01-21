Ученику петербургской гимназии едва не свернули шею во время школьной драки

Что стало причиной конфликта между школьниками — неизвестно. Пострадавшего мальчика в больницу привезла мама. Медики диагностировали у него множественные переломы грудного отдела позвоночника, повреждения связок шеи, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.