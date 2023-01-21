Певица Ольга Бузова подралась со Столяровым и Масленниковым на съемках нового клипа

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова на днях представила вниманию поклонников свой новый музыкальный клип на песню «Заплачу». Среди прочего, в кадре можно увидеть ее драку с фитнес-тренером Алексеем Столяровым и блогером Димой Масленниковым.