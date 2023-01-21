«Газпром» назвал объем прокачки топлива через Украину 21 января

Объем прокачки российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» 21 января составил 24,4 млн кубометров, передает ТАСС заявление «Газпрома».
Ранее стало известно о сокращении экспорта на 44%, которое произошло 19 января. Вчера, 20 января, объем прокачки снизился еще на 3%, составив 24,4 млн кубометров.
Напомним, транзит через Украину — единственный способ экспорта российского газа в страны Западной и Центральной Европы на сегодняшний день. Поставки по «Северному потоку» прекращены ввиду произошедшего там инцидента. По «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» российский газ поставляется в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.