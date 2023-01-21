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«Газпром» назвал объем прокачки топлива через Украину 21 января

Экономика
«Газпром» назвал объем прокачки топлива через Украину 21 января

Объем прокачки российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» 21 января составил 24,4 млн кубометров, передает ТАСС заявление «Газпрома».

Ранее стало известно о сокращении экспорта на 44%, которое произошло 19 января. Вчера, 20 января, объем прокачки снизился еще на 3%, составив 24,4 млн кубометров.

Напомним, транзит через Украину — единственный способ экспорта российского газа в страны Западной и Центральной Европы на сегодняшний день. Поставки по «Северному потоку» прекращены ввиду произошедшего там инцидента. По «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» российский газ поставляется в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.
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