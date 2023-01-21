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СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве газового баллона в Домодедово

Происшествия
СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве газового баллона в Домодедово

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Домодедово. Как пишут СМИ, в результате инцидента погиб один человек.

По данным СК, все произошло на территории деревни Максимиха. В одном из домов взорвался газовый баллон, в результате чего начался пожар. На месте были найдены тела двух человек, также в доме находились их две несовершеннолетних дочери. Прибывшие медики оказали девочкам помощь на месте.

По факту гибели мужчины и женщины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства инцидента будут установлены в ходе прокурорской проверки.
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